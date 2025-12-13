Barcelona vs Osasuna: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 16 de LaLiga / Soccrates Images

El Barcelona regresa al Camp Nou este sábado para recibir al Osasuna en un duelo que marcará su último compromiso en casa antes del cierre de año. El encuentro reunirá a un equipo sólido contra un rival que busca estabilidad lejos de Pamplona.

Barcelona vs Osasuna

El cuadro de Hansi Flick llega con seis victorias consecutivas y un rendimiento ofensivo que lo mantiene en la pelea directa por la cima de La Liga. El club ha mostrado solidez en el Camp Nou, con ataques que superan con facilidad las dos anotaciones por encuentro y una defensa que ha controlado la mayoría de los últimos duelos ante los Rojillos.

Osasuna vive un buen momento tras sus triunfos en liga y en la Copa del Rey, aunque permanece en la zona baja de la tabla y sufre fuera de casa. No registra triunfos como visitante, ya que suma dos empates y seis derrotas; además, ha marcado 14 goles y recibido 18 en toda la fase liguera, factores que explican su bajo rendimiento en la temporada.

Barcelona

El historial reciente favorece ampliamente a los blaugranas, que dominan la mayoría de enfrentamientos y no caen en su estadio ante Osasuna desde 2020. El duelo exigirá a los visitantes solidez y eficacia, mientras Barcelona buscará extender su racha para sostener la pelea directa por el liderato.

BARCELONA VS OSASUNA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER