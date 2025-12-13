San Francisco 49ers vs Titans: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Semana 15 de la NFL

Este domingo los 49ers recibirán a los Titans en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, en el duelo por la semana 15 de la NFL.

San Francisco 49ers vs Titans / Justin Ford Ampliar

El contexto actual pone a los 49ers en posición de clara superioridad. Con un récord de 9–4 en la temporada, llegan motivados tras victorias que les permitió recuperarse. Mientras tanto, los Titans arrastran un 2–11, con muchas dudas en ofensiva y defensiva ya que no han logrado establecerse.

La clave para San Francisco será hacer valer su defensa y aprovechar su control del juego para no permitir que los Titans generen sorpresas. En recientes partidos, su defensiva ha logrado mantener a los rivales con pocos puntos, algo que podría volver a pesar en este duelo. Por su parte, Tenesse se aferra a la esperanza de una reacción inesperada: con poco que perder, podrían buscar sorprender con presión y algún giro sorpresivo en ofensiva.

San Francisco 49ers vs Titans / Wesley Hitt Ampliar

Este 49ers contra Titans se presenta entonces como un choque desbalanceado a simple vista, pero con suficientes ingredientes para despertar interés; San Francisco se jugará la división hasta el final mientras que Tenesse quiere cerrar la campaña de la forma más digna posible. Sigue este gran choque aquí, a través de la Cadena W.

SAN FRANCISCO 49ERS VS TITANS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER