Hugo González a la banca y Alexis Vega vuelve: los cambios de Mohamed para la Final Toluca vs Tigres

En busca del bicampeonato en la Liga MX Apertura 2025, el Deportivo Toluca enfrenta esta noche a Tigres en el Estadio Nemesio Díez con una desventaja de 1-0 tras la ida en el Volcán. El técnico Antonio “Turco” Mohamed ha introducido modificaciones significativas en su alineación titular, motivadas por el rendimiento reciente y una dosis de superstición.

Alineación Toluca para enfrentar a Tigres / FOTO: @TolucaFC Ampliar

El cambio más destacado fue en la portería y es que Hugo González, titular en la ida, fue relegado a la banca debido a su error en el inicio del segundo tiempo del partido en Monterrey, donde una mala salida permitió el gol de Ángel Correaque definió el 1-0 a favor de los felinos. En su lugar, Luis Manuel García Palomera tomará la titularidad. García, quien fue pieza clave en el título del Clausura 2025 y en otros torneos decisivos recientes, representa una cábala para Mohamed: el entrenador apuesta por el portero de las finales que ha traído suerte en instancias culminantes al club escarlata.

Por otro lado, Alexis Vega marca su regreso a las canchas tras una larga lesión muscular que lo marginó de toda la Liguilla. El capitán diablo, ausente desde la fase regular, iniciará en el banquillo como medida precautoria, pero su presencia en la convocatoria es un boost anímico para el equipo. Mohamed podría recurrir a él en la segunda mitad si el partido lo requiere para buscar la remontada.

Alexis Vega / Agustin Cuevas Ampliar

Estos ajustes reflejan la determinación de Mohamed por revertir el marcador en casa, ante una afición que llenó el infierno con la ilusión del título consecutivo. Toluca necesita ganar por al menos dos goles para coronarse sin prórroga, en una final de la Liga MX que promete intensidad y drama hasta el último minuto.