Sebastián Córdova y Uriel Antuna fuera de planes, podrían reforzar a Pumas

Tras finalizar el Apertura 2025 como subcampeón, Tigres prepara una limpia en el equipo, siendo Uriel Antuna y Sebastián Córdova los primeros jugadores en perfilarse para salir del cuadro norteño.

Uriel Antuna / Jam Media Ampliar

Sebastián Córdova llegó al equipo regio procedente del América de cara al inicio del Clausura 2022, donde comenzó a ganarse la titularidad, siendo un futbolista clave para el equipo. Un año después se consagró campeón en el Clausura 2023, donde fue un pilar importante para que Tigres venciera a Chivas en la final. Posteriormente, LAFC y los regios se enfrentaron en la Campeones Cup, donde Tigres ganó 4-2 en la tanda de penaltis, estos son los dos títulos que Córdovaganó en Tigres.

En el actual certamen, jugó un total de 151 minutos y no registró ninguna anotación. Ante Pumas fue su último partido, debido a que fue separado del equipo, Guido Pizarro tenía otros planes para Sebastián, mismos que estaban fuera de la institución.

Sebastián Córdova / Jam Media Ampliar

Por otra parte, Uriel Antuna se integró a Tigres luego de ser un referente en Cruz Azul. En esta campaña, Antunaestuvo dentro del terreno de juego 159 minutos, debido a que a principios del torneo sufrió una lesión. De igual forma, Antuna estuvo presente en la final de ida y vuelta ante Toluca, marcando uno de los penaltis donde se definió al campeón.

Es así como Sebastián Córdova y Uriel Antuna ya no entran en planes de Guido Pizarro, por lo que se han vuelto una opción para reforzar a Pumas.