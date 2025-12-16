Selección Mexicana jugará ante Islandia en Querétaro y confirma juegos otros juegos amistosos rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana ya tiene claro el camino que deberá recorrer para llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo del 2026. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó a los primeros rivales que el Tricolor enfrentará durante el primer trimestre del año para preparar el debut mundialista el próximo 11 de junio.

Solamente durante el mes de enero, el combinado nacional disputará dos partidos amistosos, ambos serán en calidad de visitantes y con ambientes completamente hostiles.

El primero de ellos será el 22 de enero contra Panamá y el juego se llevará a cabo en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá. Tan solo tres días después, el 25, México enfrentará a Bolivia en el estadio Olímpico de Santa Cruz.

Un mes después, el 25 de febrero, la Selección Mexicana volverá a la actividad frente al combinado de Islandia y la sede será La Corregidora en la ciudad de Querétaro. Vale la pena mencionar que estos tres partidos se disputarán fuera de fecha FIFA, por lo que Javier Aguirre únicamente podrá contar con futbolistas de la Liga MX.

El resto de los compromisos ya pactados hasta el momento se jugarán a finales de marzo y serán contra rivales de gran jerarquía. Portugal será el adversario que reinaugurará el Estadio Azteca el 28 de marzo y el día 31 México viajará a Chicago para enfrentar a la selección de Bélgica.