Club América anuncia alianza e inversión histórica con General Atlantic y crea Grupo Águilas

Este martes, Grupo Ollamani, subsidiaria de Grupo Televisa y propietaria del Club América, anunció oficialmente la formación de una alianza estratégica con el fondo de inversión estadounidense General Atlantic. Esta operación implica la creación de una nueva entidad llamada Grupo Águilas, que será propietaria del Club América, el Estadio Banorte (antes conocido como Estadio Azteca) y los terrenos adyacentes.

Los términos del acuerdo son claros:

Ollamani conserva el 51% de la participación , manteniendo el control mayoritario y la dirección estratégica a largo plazo.

General Atlantic adquiere el 49%, inyectando capital fresco en una operación que valúa la empresa en 490 millones de dólares (aproximadamente 240 millones de dólares por su parte).

Emilio Azcárraga Jean seguirá como presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Águilas, asegurando la continuidad del liderazgo familiar que ha guiado al Club América por décadas. Como enfatizó el propio Azcárraga: la familia mantendrá el control y la esencia del América intacta, enfocada en títulos, pasión y conexión con la afición.

Además, la alianza se fortalece con una colaboración con Kraft Analytics Group, vinculada al grupo dueño de los New England Patriots de la NFL, que aportará expertise en análisis de datos y experiencia de aficionados para potenciar el engagement con los más de 45 millones de seguidores del club (30 millones en México y 15 millones en Estados Unidos).

