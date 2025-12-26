Estadio Azteca instala césped híbrido de última generación rumbo al Mundial 2026

El Coloso de Santa Úrsula continúa su transformación de cara al Mundial 2026, y uno de los avances más significativos en las últimas semanas se centra en la cancha. De acuerdo con la cuenta especializada @MXESTADIOS en X, ya están colocando la plancha de arena donde se instalará el césped híbrido de última generación.

Cancha Estadio Azteca / FOTO: @MXESTADIOS Ampliar

Este paso sigue a la finalización de las labores en tubería y drenaje, y forma parte de la preparación del terreno para una superficie que combine pasto natural con fibras sintéticas, cumpliendo con los estrictos estándares de la FIFA.

Este césped híbrido, similar al usado en estadios como el Akron y el BBVA, promete mayor resistencia, mejor drenaje y jugabilidad óptima, evitando los problemas de mantenimiento del pasado en el Estadio Azteca. La remodelación del Estadio Azteca avanza a buen ritmo: se instalan butacas rojas en las gradas inferiores y superiores, se construye una nueva tribuna de prensa y se refuerzan estructuras VIP.

Remodelación cancha Estadio Azteca Ampliar

Con menos de seis meses para el partido inaugural del Mundial 2026 entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, estos trabajos confirman que el Estadio Azteca se perfila como un venue moderno y listo para albergar uno de los eventos futbolísticos más importantes.