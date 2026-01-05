Rodrigo Dourado se reencuentra con André Jardine en su llegada al América

Rodrigo Dourado fue presentado este domingo como el nuevo fichaje del Club América, proveniente del Atlético de San Luis, donde llegó en el Apertura 2022 después de haber estado en el Inter de Porto Alegre de Brasil desde las inferiores.

Rodrigo Dourado y André Jardine Ampliar

Con los potosinos tuvo grandes números. Disputó 127 juegos entre Liga MX y Leagues Cup, donde anotó seis goles, dio cuatro asistencias y disputó más de 10,500 minutos. A pesar de que el brasileño no es un gran goleador, el trabajo del pivote brasileño fue más en el área creativa, ayudando al armado de jugadas desde la zona defensiva. En su último torneo, Rodrigo Dourado participó en 15 encuentros, sumando 1,068 minutos, dando dos asistencias y donde recibió cuatro tarjetas amarillas y una roja.

Rodrigo Dourado entrenando con el América Ampliar

En los siete torneos que estuvo, ayudó a los rojiblancos del Atlético de San Luis a llegar a tres liguillas, alcanzando en el Apertura 2023 la semifinal, donde fueron eliminados por el América, que a la postre salió campeón.

Con esto, el América busca reforzar su equipo a la altura del medio campo y así tener más creatividad. Como dato adicional, esta no será la primera vez que Rodrigo Dourado sea dirigido por André Jardine, ya que el brasileño fue quien pidió su llegada al Atlético de San Luis.

