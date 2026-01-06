Katia Itzel García es nombrada Sexta Mejor Árbitra del Mundo por la IFFHS

Katia Itzel García fue nombrada como la Sexta Mejor Árbitra del Mundo por la IFFHS, reconocimiento dado a conocer este martes y que la coloca como la única representante de la Concacaf dentro del Top 10 del ranking mundial.

Katia Itzel

El listado es elaborado anualmente por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS), a partir de la evaluación de un jurado conformado por especialistas de más de 120 países. La árbitra mexicana repite en la sexta posición tras haber figurado también en el ranking mundial del año anterior, consolidando su presencia entre la élite del arbitraje internacional.

Con gafete FIFA desde 2019, Katia Itzel García ha construido una trayectoria ascendente. En el último año fue reconocida con el Premio Nacional del Deporte 2024, participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y tuvo designaciones como árbitra central en la Liga MX varonil y femenil, incluidas finales, además de torneos internacionales como la Copa Oro y la Copa Mundial Femenina.

Katia Itzel pitando el Toluca vs Juárez del Apertura 2025 Liga MX

El reconocimiento fortalece su proyección rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde se perfila como una de las principales candidatas para representar a México. Su nombramiento reafirma el peso del arbitraje mexicano en el escenario global.

