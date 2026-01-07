Fórmula 1 revela los números de los pilotos para 2026 y marca el inicio de una nueva era / Clive Rose

La Fórmula 1 reveló los números de los pilotos que usarán para la temporada 2026, un anuncio que marca el arranque simbólico de una nueva era en la F1, no solo por los dorsales, sino por los profundos cambios técnicos, deportivos y estructurales que acompañarán al campeonato.

El campeón del mundo, Lando Norris, portará el número 1 en su McLaren tras conquistar su primer título en 2025. Uno de los movimientos que más llamó la atención fue el de Max Verstappen, quien dejará el tradicional 33 para competir con el número 3 en Red Bull. En tanto, Fernando Alonso mantendrá el 14 con Aston Martin y Lewis Hamilton seguirá con el 44, ahora defendiendo los colores de Ferrari.

Para México, la noticia pasa por Sergio Pérez, quien conservará el número 11 en su regreso a la parrilla como piloto de Cadillac, una de las grandes novedades de la Fórmula 1 2026 junto con la llegada de Audi como equipo oficial.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 será histórica: los monoplazas serán más pequeños y ligeros, se eliminará el efecto suelo, llegará la aerodinámica activa en sustitución del DRS y los motores híbridos tendrán una mayor carga eléctrica con combustibles 100% sostenibles. Además, la parrilla crecerá a 22 pilotos y el calendario de la F1 2026 incluirá 24 carreras, con el debut del Gran Premio de Madrid.

