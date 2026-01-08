Atlético de Madrid vs Real Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Semifinal de la Supercopa de España 2026

El derbi madrileño regresa con más intensidad que nunca en la semifinal de la Supercopa de España, que se disputa este jueves en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudí. El ganador avanzará a la final del domingo 11 de enero, donde probablemente esperará el FC Barcelona, que ya goleó 5-0 al Athletic Club en la primera semifinal.

Este duelo llega cargado de alicientes, ya que será la revancha para el Real Madrid tras la humillante derrota liguera en el Metropolitano (5-2 en septiembre de 2025), y oportunidad para el Atlético de Madrid de Diego Simeone de repetir victoria y acercarse a un título que no conquista desde 2014. En el formato actual, los blancos dominan los precedentes directos: vencieron 1-0 en la final de 2020 y 5-3 en semifinales de 2024.

El Atlético de Madrid llega con sensaciones mixtas. Cerró 2025 con cuatro victorias consecutivas, pero el empate 1-1 ante la Real Sociedad en la reanudación de LaLiga cortó la racha y los aleja del liderato, ubicándose a 11 puntos del Barcelona. Aun así, los colchoneros regresan a la Supercopa de España tras ausentarse en 2025 y buscan resarcirse en un torneo esquivo.

Por su parte, el Real Madrid de Xabi Alonso arrancó 2026 con autoridad: goleada 5-1 al Betis, con hat-trick de Gonzalo García. Los merengues son segundos en LaLiga, se ubican a 4 puntos del líder y acumulan cuatro triunfos seguidos. Sin embargo, sufrirán la baja de Kylian Mbappé, lesionado en la rodilla y descartado para la semifinal.

De este modo, el Atlético de Madrid apostará por su intensidad habitual, con un tridente ofensivo peligroso: Julián Álvarez, Alexander Sørloth y Giuliano Simeone. En el medio campo, Koke y Gallagher aportarán equilibrio, mientras Jan Oblak será el muro bajo los tres palos.

El Real Madrid, sin Mbappé, dependerá del desequilibrio de Vinícius Jr., la visión de Jude Bellingham y la emergente figura de Gonzalo García como referencia ofensiva. Rodrygo, junto a un sólido mediocampo con Tchouaméni y Camavinga, completarán un once competitivo. Xabi Alonso busca su primer gran título y consolidar su proyecto.

ATLÉTICO DE MADRID VS REAL MADRID, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: jueves 8 de enero

jueves 8 de enero HORA: 13:00 Hrs.

13:00 Hrs. ESTADIO : Al- Jawhara de Yeda

: Al- Jawhara de Yeda TV: Sky Sports

Sky Sports RADIO: W Deportes 730 AM

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Raúl Jiménez hace vibrar Londres con gol clave ante el Chelsea