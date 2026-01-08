Barcelona vs Real Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la final de la Supercopa de España 2026 / NurPhoto

La final de la Supercopa de España 2026 será un Clásico Español entre el Barcelona y el Real Madrid, misma que tendrá sede en el Estadio King Abdullah Sports City, en Yeda (Arabia Saudí), este domingo 11 de enero.

El Barcelona, vigente campeón y clasificado como ganador de LaLiga y la Copa del Rey 2024/25, arrasó en la primera semifinal disputada el 7 de enero. Goleó 5-0 al Athletic Club con una actuación dominante, especialmente en la primera mitad, con dianas de: Ferran Torres, Fermín López, Roony Bardghji y Raphinha (2 goles).

Barcelona vs Real Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la final de la Supercopa de España 2026

El Real Madrid, subcampeón de LaLiga y de la Copa del Rey 2024/25, sufrió pero avanzó en la segunda semifinal el 8 de enero ante el Atlético de Madrid. Ganó 2-1 en un intenso derbi madrileño. Federico Valverde abrió el marcador pronto con un golazo de falta de Federico Valverde. Se amplió la ventaja con un tanto de Rodrygo en una contra.

Aunque, el Atlético descontó con diana de Sorloth, pero los blancos resistieron las embestidas rojiblancas gracias a las paradas de Courtois y a su eficacia, pese a no brillar en juego colectivo.

El equipo de Xabi Alonso logra así la clasificación y busca revancha tras caer en la final del año anterior. Se trata de una reedición del Clásico en la final, con el Barcelona defendiendo el título conquistado en 2025.