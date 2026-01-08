Cruz Azul deja el Olímpico Universitario y busca la décima estrella en Ciudad de los Deportes / Jam Media

En un giro inesperado a solo días del arranque del Clausura 2026, Cruz Azul volverá al Estadio Ciudad de los Deportes, conocido por generaciones de cementeros como el mítico Estadio Azul. La noticia, revelada este jueves por el reportero Adrián Esparza Oteo de TUDN, marca el fin de la estancia celeste en el Olímpico Universitario y un retorno emotivo a un recinto que albergó a La Máquina durante más de dos décadas.

Tras no llegar a un acuerdo para renovar el contrato con la UNAM, el Cruz Azul optó por volver a la que muchos consideran su casa histórica. El Estadio Ciudad de los Deportes, con su atmósfera única y cercanía al campo que siempre ha favorecido el fútbol intenso, compartirá ahora techo con el América, pero para la afición azul representa un reencuentro con la nostalgia y la pasión que vivieron en épocas gloriosas.

Cruz Azul vs Monterrey en el Ciudad de los Deportes / Jam Media Ampliar

Cruz Azul se despide del Estadio Olímpico Universitario invicto en partidos oficiales, con un título internacional levantado (la Concachampions 2025) y dejando una marca imborrable como el mejor local en la historia reciente de ese recinto. Sin embargo, este cambio llega en un momento clave: el equipo busca consolidar su proyecto deportivo bajo la dirección técnica actual y con incorporaciones como Agustín Palavecino, mientras la directiva avanza en el sueño de un estadio propio.

Aunque a largo plazo el plan es regresar al remodelado Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) a partir del Apertura 2026, este semestre en el Ciudad de los Deportes puede ser el impulso que necesita La Máquina para pelear por la tan anhelada décima estrella.

Gonzalo Piovi / Jam Media Ampliar

¿Cuándo vuelve Cruz Azul al Ciudad de los Deportes?

En dado caso de que el cuadro cementero confirme dicha información, la afición podrá ver en acción al equipo el próximo 13 de enero, cuando la Máquina reciba a Atlas en el marco de la segunda jornada del Clausura 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mateusz Bogusz podría salir de Cruz Azul: Houston Dynamo lanza oferta en el mercado invernal