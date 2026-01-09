Javier Aquino continúa su carrera en Bravos de Juárez rumbo al Clausura 2026

Después de una década llena de títulos, emociones y una despedida que dejó más dudas que aplausos, Javier Aquino escribe un nuevo capítulo en su carrera. El oaxaqueño de 35 años, multicampeón con Tigres y figura histórica de la institución, se convertirá en refuerzo de Bravos de Juárez para el Torneo Clausura 2026.

Javier Aquino con Tigres / Hector Vivas Ampliar

La salida de Aquino de Tigres, anunciada a finales de diciembre de 2025 entre lágrimas y críticas a las formas de la directiva, marcó el fin de una era dorada: cinco títulos de Liga MX, cientos de partidos y una conexión profunda con la afición felina. Sin embargo, la no renovación de su contrato pese a su vigencia, polivalencia y profesionalismo lo dejó como agente libre, listo para un nuevo reto.

Juárez, bajo la dirección del portugués Pedro Caixinha, vio en Javier Aquino la pieza ideal para sumar jerarquía, liderazgo y calidad en la banda derecha, donde competirá con elementos como Denzell García y se reencontrará con Raymundo Fulgencio. El experimentado lateral llegó a Ciudad Juárez durante la noche de este jueves, quien fue recibido por la directiva y la mascota del club.

Javier Aquino / Hector Vivas Ampliar

Este movimiento representa más que un simple fichaje, es una oportunidad de revancha para Aquino. Lejos de pensar en el retiro, el campeón olímpico en Londres 2012 y mundialista demuestra que aún tiene hambre de fútbol y ganas de demostrar que su ciclo en la élite no ha terminado. Para los Bravos de Juárez, que buscan dar el salto cualitativo y pelear por liguilla tras varios torneos irregulares, la llegada de un jugador con la trayectoria y mentalidad ganadora de Javier Aquino es un golpe de autoridad en el mercado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Henry Martín en América: partidos jugados, lesiones y un futuro incierto