Javier Aquino continúa su carrera en Bravos de Juárez rumbo al Clausura 2026
Javier Aquino continuará su carrera en la Liga MX tras salir de Tigres. El multicampeón felino se convierte en refuerzo de Bravos de Juárez para el Clausura 2026 bajo el mando de Pedro Caixinha.
Después de una década llena de títulos, emociones y una despedida que dejó más dudas que aplausos, Javier Aquino escribe un nuevo capítulo en su carrera. El oaxaqueño de 35 años, multicampeón con Tigres y figura histórica de la institución, se convertirá en refuerzo de Bravos de Juárez para el Torneo Clausura 2026.
La salida de Aquino de Tigres, anunciada a finales de diciembre de 2025 entre lágrimas y críticas a las formas de la directiva, marcó el fin de una era dorada: cinco títulos de Liga MX, cientos de partidos y una conexión profunda con la afición felina. Sin embargo, la no renovación de su contrato pese a su vigencia, polivalencia y profesionalismo lo dejó como agente libre, listo para un nuevo reto.
Juárez, bajo la dirección del portugués Pedro Caixinha, vio en Javier Aquino la pieza ideal para sumar jerarquía, liderazgo y calidad en la banda derecha, donde competirá con elementos como Denzell García y se reencontrará con Raymundo Fulgencio. El experimentado lateral llegó a Ciudad Juárez durante la noche de este jueves, quien fue recibido por la directiva y la mascota del club.
Este movimiento representa más que un simple fichaje, es una oportunidad de revancha para Aquino. Lejos de pensar en el retiro, el campeón olímpico en Londres 2012 y mundialista demuestra que aún tiene hambre de fútbol y ganas de demostrar que su ciclo en la élite no ha terminado. Para los Bravos de Juárez, que buscan dar el salto cualitativo y pelear por liguilla tras varios torneos irregulares, la llegada de un jugador con la trayectoria y mentalidad ganadora de Javier Aquino es un golpe de autoridad en el mercado.
