Chivas vs Pachuca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 1 del Clausura 2025 Liga MX

El balón vuelve a rodar en la Liga MX y el Estadio Akron se viste de gala para recibir el primer compromiso del Torneo Clausura 2026. Este sábado, las Chivas del Guadalajara debutarán en casa ante unos Tuzos del Pachuca que llegan con la intención de dar la sorpresa en territorio sagrado.

Chivas / Simon Barber Ampliar

El Rebaño Sagrado llega con la moral en alto tras un dominio histórico reciente sobre los hidalguenses: invicto en los últimos siete enfrentamientos en Liga MX (cuatro victorias y tres empates), incluyendo los cuatro duelos más recientes a su favor. El último antecedente en el Estadio Hidalgo (Jornada 16 del Apertura 2025) terminó con victoria rojiblanca por la mínima, lo que alimenta la confianza de la afición para este arranque.

Bajo la dirección de Gabriel Milito, Chivas presenta una plantilla renovada y más compacta tras la limpia de elementos en el mercado de pases. Destacan nombres como Raúl Rangel en la portería, Gilberto Sepúlveda en la defensa, Luis Romo y Érick Gutiérrez en el medio campo, y un ataque liderado por Alan Pulido, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín, Hugo Camberos y la joven promesa Yael Padilla. El equipo apuesta por intensidad, presión alta y el tradicional corazón rojiblanco para arrancar el semestre con tres puntos vitales.

Chivas vs Pachuca / Simon Barber Ampliar

Por su parte, Pachuca llega con una plantilla de mucho talento ofensivo y experiencia internacional. Figuras como Oussama Idrissi, Alexéi Domínguez, Salomón Rondón y Luis Quiñones pueden hacer mucho daño en transiciones rápidas, mientras que Carlos Moreno buscará ser un muro bajo los tres palos. Los Tuzos siempre han sido un equipo incómodo y suelen tener buenos arranques de torneo, por lo que no se pueden subestimar.

De este modo, el Estadio Akron espera un lleno total para empujar al Rebaño Sagrado desde el minuto uno. Chivas tiene la oportunidad perfecta de mandar un mensaje claro desde el arranque: este Clausura 2026 será suyo.

CHIVAS VS PACHUCA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER