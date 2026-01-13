Juárez vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 2 del Clausura 2026 Liga MX / Simon Barber

La Jornada 2 del Clausura 2026 nos trae un auténtico partidazo entre dos equipos que ganaron sus respectivos encuentros en la fecha inaugural. Los Bravos de Juárez reciben a las Chivas en el Olímpico Benito Juárez en punto de las 9 de la noche con seis minutos.

Diego Campillo y Rodolfo Pizarro / Simon Barber Ampliar

Por un lado, la escuadra dirigida por Pedro Caixinha debutó con un triunfo de visita contra Mazatlán en el Kraken. Denzel García y Francisco Nevárez fueron los autores de los tantos que le dieron los primeros 3 puntos al conjunto fronterizo. Sin embargo, ahora el plantel de Ciudad Juárez se medirá a uno de los equipos que mejor juega en la Liga MX y que sigue creciendo en confianza.

Las Chivas, dirigidas por Gabriel Milito, llegan después de superar a los Tuzos de Pachuca en el estadio Akron. El Rebaño dio una exhibición de buen fútbol y terminó venciendo 2 por 0 a la escuadra comandada por Esteban Solarigracias a los goles de Armando ‘Hormiga’ González y Daniel Aguirre. Además, el conjunto rojiblanco debutó a sus dos refuerzos estrella, Brian Gutiérrez, quien dio una asistencia, y también a Ángel Sepúlveda.

Efraín Álvarez y Gabriel Milito / Jam Media Ampliar

En cuanto al tema estadístico, la balanza está muy inclinada a favor de cuadro de Jalisco, ya que se han enfrentado en 18 ocasiones en las que Chivas ha ganado 11, Bravos de Juárez 3 y solamente han empatado en 4 oportunidades.

Es así como los Bravos de Juárez y Chivas llegan a esta segunda jornada con el objetivo de seguir sumando puntos y mantenerse en la parte alta de la tabla general con récord invicto en el Clausura 2026.

