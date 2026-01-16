Pumas vs León: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 3 del Clausura 2026 Liga MX

El Estadio Olímpico Universitario se viste de gala este domingo para recibir uno de los duelos más interesantes de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026. Pumas y León, dos escuadras con garra felina y estilos definidos, chocan en Ciudad Universitaria en un partido que promete intensidad, goles y emociones desde el pitazo inicial.

Los auriazules llegan en un gran momento anímico tras un arranque prometedor. Con cuatro puntos en la tabla fruto de una victoria y un empate, el equipo dirigido por Efraín Juárez mostró carácter y solidez en su visita al Volcán, donde se impuso 1-0 a Tigres con un gol de Robert Morales, quien ya empieza a justificar su llegada, y una actuación estelar de Keylor Navas bajo los tres palos. La portería en cero ante un rival de peso como los universitarios regios ilusiona a la afición auriazul, que sueña con romper la sequía de títulos que ya roza los 15 años.

Pumas ha encontrado en este Clausura 2026 un equilibrio que le faltaba: orden defensivo, transiciones rápidas y efectividad en el área rival. Ahora, como local, buscarán hilar su segunda victoria consecutiva y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares antes del parón por los amistosos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Por su parte, León llega con tres puntos, tras un inicio irregular pero con señales de mejoría. La Fiera suma una victoria y una derrota en las primeras dos fechas, y sabe que necesita ajustar detalles para no ceder terreno en una tabla que ya muestra sorpresas como el liderato compartido de Toluca y Chivas. El conjunto esmeralda cuenta con un plantel competitivo, reforzado en el mercado invernal, y llega con la obligación de sumar fuera de casa si quiere colocarse en zona de clasificación directa en la Liga MX.

Este enfrentamiento entre felinos siempre ha entregado partidos disputados, con duelos intensos en el mediocampo y llegadas peligrosas por las bandas. Pumas apostará por su fortaleza en casa y el empuje de su afición, mientras que León intentará imponer su ritmo y aprovechar los espacios que deje la salida universitaria.

Todo está listo para un domingo de fútbol en el Pedregal. En W Deportes estaremos pendientes de cada detalle de este choque que puede marcar el rumbo de ambos equipos en las primeras semanas del Torneo Clausura 2026.

