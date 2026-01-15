Convocatoria de la Selección Mexicana: Chivas lidera la lista para amistosos contra Panamá y Bolivia / NurPhoto

Con las Chivas como base, la Selección Mexicana dio a conocer su convocatoria de 27 jugadores para los partidos amistosos que sostendrá ante Panamá y Bolivia, por los cuales se detendrá el torneo mexicano tras la fecha 3.

Rafa Márquez y Javier Aguirre / Manuel Velasquez Ampliar

En total son ocho futbolistas del Guadalajara los que conforman la lista, dentro de los que destacan nombres como Armando González, Richy Ledezma, Bryan González y Brian Gutiérrez. A su vez, le siguen América, Cruz Azul, Monterrey y Toluca como los equipos que más aportan después de los tapatíos, con tres jugadores cada uno.

Dentro de la lista hay novedades como Denzell García de Juárez, Eduardo Águila de Atlético de San Luis y Kevin Castañeda de Tijuana. Cabe mencionar que, al no ser fecha FIFA, la lista está conformada por futbolistas que militan en la Liga BBVA MX, con excepción de Obed Vargas, quien fue prestado por el Seattle Sounders de la MLS, liga que aún se encuentra en pretemporada.

Armando González / Jam Media Ampliar

Es así como México arrancará el año mundialista, con las visitas a Panamá y Bolivia en enero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Relanzamiento del jersey icónico de la Selección Mexicana para el Mundial 2026