Lucha Libre AAA: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el primer show del 2026 junto a la WWE
La Lucha Libre AAA arranca su nueva era este 17 de enero con transmisiones semanales por FOX, Rey Mysterio como invitado especial y un evento histórico en la CDMX.
La Lucha Libre AAA Worldwide da el banderazo de salida a su nueva era este sábado 17 de enero, con un evento en vivo desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en la Ciudad de México. Este show marca el debut oficial de las transmisiones semanales de AAA por FOX, tras el acuerdo con FOX y el respaldo de WWE.
¿Quiénes estarán en la primera función de AAA?
Rey Mysterio, leyenda de la WWE y Hall of Famer, será el encargado de dar el banderazo inicial al evento. Entre las atracciones confirmadas destaca la lucha por el retador número 1 al Megacampeonato de AAA, actualmente en poder de Dominik Mysterio, con el duelo entre Hijo del Vikingo vs. El Grande Americano. Además, se esperan apariciones especiales de figuras como Mr. Iguana, Omos, Hijo del Dr. Wagner Jr., La Parka y Octagón Jr.
Este evento de lucha libre representa un paso clave en la integración de AAA y WWE, con mayor exposición internacional y la promesa de shows semanales los sábados por FOX en Latinoamérica.
¿Dónde y a qué hora ver la AAA?
- Fecha: sábado 17 de enero
- Hora: 20:00 Hrs. (tiempo del centro de México)
- Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera
- TV: FOX, Fox Tubi y Fox One
