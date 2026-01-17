Manchester United vs Manchester City: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 22 de la Premier League

Jornada 22 en la Premier League de Inglaterra y en W Deportes te llevamos el partidazo entre Manchester United y Manchester City.

Phil Foden y Bruno Fernandes / Carl Recine Ampliar

El derbi de la ciudad enfrenta a dos equipos que viven realidades completamente diferentes. Por un lado, los Red Devilsllegan con una racha de 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria y con Michael Carrick como técnico, quien apenas hace algunas semanas tomó el puesto tras la salida de Ruben Amorim. Actualmente, los de Old Trafford ocupan la séptima posición de la tabla con 32 puntos, pero están solamente a tres unidades de competiciones europeas, por lo que una victoria los metería a la pelea por la parte alta de la tabla.

Del otro lado, los dirigidos por Pep Guardiola son segundos en la clasificación, pero están empatados con el Aston Villaen 43 puntos. Además, llegan de la misma manera que su rival de ciudad, con 3 empates al hilo en la liga local. Aunado a esto, los Blues solo han podido ganar un encuentro en sus últimas tres visitas al Teatro de los Sueños, por lo que también buscarán cortar una racha negativa en casa de los Red Devils.

Manchester City / Visionhaus Ampliar

Quédate a vivir la pasión de la Premier League de Inglaterra. Desde Old Trafford, Manchester United contra Manchester City, completamente en vivo a través de W Deportes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Samuel Eto’o recibe dura sanción de la CAF tras incidente en la Copa Africana 2025

MANCHESTER UNITED VS MANCHESTER CITY, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER