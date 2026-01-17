San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Ronda Divisional de playoffs NFL 2026

La rivalidad del Oeste de la Nacional vuelve a escena en un duelo de alto voltaje. 49ers y Seahawks se enfrentan en la Ronda Divisional de la NFL, esta vez en el siempre hostil Lumen Field de Seattle.

Seattle Seahawks / Steph Chambers Ampliar

Como marca la costumbre entre rivales, ya se vieron las caras dos veces en temporada regular: en la Semana 1 ganó San Francisco 17-13, mientras que en la Semana 18 Seattle se impuso 13-3.

San Francisco llega comandado por Brock Purdy, con un ataque que gira alrededor del explosivo Christian McCaffrey y la versatilidad del receptor Jauan Jennings, aunque sufrieron la baja del ala cerrada George Kittle por lesión en el tendón de Aquiles. Del otro lado, Seattle confía en Sam Darnold, quien arrastra molestias en el abdomen y entrenó limitado durante la semana, pero apunta a ser titular. Sus principales armas son el receptor Jaxon Smith-Njigbay el juego terrestre con Kenneth Walker III y Zach Charbonnet.

San Francisco 49ers / Amanda Loman Ampliar

Todo está listo para un choque físico, cerrado y cargado de historia divisional. El partido se jugará este sábado a las 7 de la noche y se podrá seguir a través de la Cadena W.

49ERS VS SEAHAWKS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER