Slavia Praga vs Barcelona: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 7 de la Champions League / Judit Cartiel

Se reanuda la actividad de la Champions League 2026 y uno de los encuentros destacados es la visita del Barcelona al Slavia Praga. Los catalanes llegarán urgidos de una victoria, pues cerraron el 2025 en la posición 15 de la tabla de la competición continental.

Lamine Yamal y Raphinha / Pedro Salado Ampliar

Adicional a ello, vienen de un tropiezo en La Liga, en donde el Real Madrid les acecha en la punta de la tabla de posiciones.

Del otro lado, el Slavia Praga se juega una de sus últimas cartas si es que quiere aspirar a los playoffs, ya que apenas han sumado tres puntos en los primeros seis partidos de la Liga de Campeones, producto de tres empates y tres derrotas.

Lamine Yamal / David Ramos Ampliar

Es así como se disputará uno de los duelos de la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League, cuando el Slavia Praga reciba al Barcelona.

SLAVIA PRAGA VS BARCELONA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER