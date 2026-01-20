Cristiano Ronaldo gana demanda millonaria a la Juventus y se queda con casi 10 millones de dólares

La historia de Cristiano Ronaldo y la Juventus no terminó de la mejor manera y ha tenido un cierre positivo para la estrella portuguesa, ya que ha ganado una demanda millonaria al conjunto italiano.

Este pleito legal se dio por un acuerdo contractual que firmó el lusitano durante la pandemia de COVID-19, cuando acordó recibir parte de su sueldo diferido para ayudar con la crisis financiera que vivió el club durante esa difícil etapa para el mundo entero.

A pesar de ello, Cristiano Ronaldo nunca recibió el pago de cerca de 20 millones de dólares, cifra que finalmente, en abril de 2024, un tribunal decretó que sería reducida a 9.8 millones de dólares, más gastos legales e intereses. Esta cantidad fue pagada por la Juventus, sin embargo, la decisión también fue apelada.

Tras esta apelación, se abrió un nuevo proceso legal que llegó a su fin en enero de 2026, en donde se determinó que la cantidad de dinero pagada a Cristiano Ronaldo debería permanecer en los bolsillos del astro portugués.

De esta manera, finalmente terminó la historia entre Cristiano Ronaldo y la Juventus, dando como vencedor al futbolista portugués con una cifra millonaria a su favor.

