Inter de Milán vs Arsenal: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 7 de la Champions League

Se juega la séptima jornada en la UEFA Champions League y en Italia se disputará un auténtico partidazo entre Inter de Milán y Arsenal.

Por un lado, la escuadra italiana llega a este partido con una racha de cuatro victorias y dos derrotas. Además, el equipo está ubicado en la parte alta de la tabla, exactamente en la sexta posición, y buscará sumar tres unidades que lo mantengan dentro de la zona de clasificación directa a la próxima ronda de la Champions League. Asimismo, en la Serie A tiene una racha de dos victorias consecutivas y es puntero del campeonato con tres puntos de diferencia sobre su acérrimo rival, el AC Milán.

Del otro lado, el Arsenal se ha mostrado como el mejor equipo de todo el fútbol europeo. Si bien en la Premier Leaguerecientemente dejó escapar puntos el fin de semana, a nivel internacional no ha perdido. De hecho, es la única escuadra que tiene paso perfecto en esta UEFA Champions League con seis triunfos al hilo.

Es así como el Inter de Milán recibirá al Arsenal en uno de los mejores partidos de la jornada. Un duelo entre dos de los clubes más importantes y poderosos de la temporada, por lo que el vencedor dará un golpe de autoridad en sus aspiraciones de campeonar en esta Champions League.

