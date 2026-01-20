Juventus vs Benfica: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 7 de la Champions League

La Champions League regresa para emocionarnos con su séptima fecha. En la penúltima jornada de la fase de liga, Juventus se enfrentará a Benfica en un choque clave para mantener las esperanzas de clasificarse a la siguiente ronda. Este partido de Champions League se jugará el miércoles a las 2 de la tarde, en el Allianz Stadium, en Torino.

Juventus / BSR Agency Ampliar

La Juventus ha tenido una temporada llena de altibajos, además de pasar por un cambio de entrenador. A pesar de los ajustes, el conjunto italiano suma nueve puntos en seis fechas, gracias a dos victorias, tres empates y una derrota. En su último encuentro vencieron a Pafos 2-0. Actualmente, la Juve se encuentra en zona de clasificación a dieciseisavos de final.

Por otra parte, Benfica suma seis puntos, producto de dos partidos ganados y cuatro derrotas. En su más reciente compromiso cayeron 2-0 ante Napoli. El cuadro portugués está fuera de la zona de clasificación que le permitiría avanzar a la siguiente fase. Ahora, con José Mourinho en el banquillo, buscarán un resultado positivo en Italia para mantenerse con vida en la Champions League.

Benfica / Zed Jameson/MB Media Ampliar

La última vez que se enfrentaron Juventus y Benfica fue en la temporada pasada de la Champions League, con victoria para el conjunto portugués 2-0 como visitante, con goles de Vangelis Pavlidis y Orkun Kökçü. Además, en los últimos tres enfrentamientos, Benfica ha vencido a la Juventus.

Duelo llamativo entre ganadores de la Champions League. Juventus buscará hacerse fuerte en casa y sumar una victoria clave para escalar posiciones, mientras que Benfica está obligado a ganar para seguir con vida en el torneo.

JUVENTUS VS BENFICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER