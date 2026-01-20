Juventus vs Benfica: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 7 de la Champions League
Juventus y Benfica se enfrentan en la séptima fecha de la Champions League en un duelo clave por la clasificación a la siguiente ronda, este miércoles en el Allianz Stadium de Torino.
La Champions League regresa para emocionarnos con su séptima fecha. En la penúltima jornada de la fase de liga, Juventus se enfrentará a Benfica en un choque clave para mantener las esperanzas de clasificarse a la siguiente ronda. Este partido de Champions League se jugará el miércoles a las 2 de la tarde, en el Allianz Stadium, en Torino.
La Juventus ha tenido una temporada llena de altibajos, además de pasar por un cambio de entrenador. A pesar de los ajustes, el conjunto italiano suma nueve puntos en seis fechas, gracias a dos victorias, tres empates y una derrota. En su último encuentro vencieron a Pafos 2-0. Actualmente, la Juve se encuentra en zona de clasificación a dieciseisavos de final.
Por otra parte, Benfica suma seis puntos, producto de dos partidos ganados y cuatro derrotas. En su más reciente compromiso cayeron 2-0 ante Napoli. El cuadro portugués está fuera de la zona de clasificación que le permitiría avanzar a la siguiente fase. Ahora, con José Mourinho en el banquillo, buscarán un resultado positivo en Italia para mantenerse con vida en la Champions League.
La última vez que se enfrentaron Juventus y Benfica fue en la temporada pasada de la Champions League, con victoria para el conjunto portugués 2-0 como visitante, con goles de Vangelis Pavlidis y Orkun Kökçü. Además, en los últimos tres enfrentamientos, Benfica ha vencido a la Juventus.
Duelo llamativo entre ganadores de la Champions League. Juventus buscará hacerse fuerte en casa y sumar una victoria clave para escalar posiciones, mientras que Benfica está obligado a ganar para seguir con vida en el torneo.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Figura de Cruz Azul podría emigrar y el fútbol griego toma ventaja
JUVENTUS VS BENFICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: miércoles 21 de enero
- HORA: 14:00 Hrs.
- ESTADIO: Juventus
- TV: Fox One