México vs Panamá: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver amistoso de carácter internacional

México tendrá su primer compromiso del Tri en este año mundialista, como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 que coorganizará México junto a EE.UU. y Canadá.

Panamá chocará ante México, en amistoso de carácter internacional (no es Fecha FIFA, por lo que se usa principalmente jugadores de la Liga MX y algunos elementos locales; cotejo que se jugará este jueves 22 de enero del 2026, dentro del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Gilberto Mora causa baja de Selección Mexicana por lesión; ¡Más lesionados para México!

Cabe señalar que este, es el primer duelo de una ventana de preparación. México jugará otro amistoso ante Bolivia el domingo 25 de enero. Panamá, clasificado al Mundial 2026, busca ritmo ante un rival fuerte. Los dirigidos por Javier Aguirre (“El Vasco”), el Tri convocó principalmente a elementos de la Liga MX, ya que no es ventana FIFA. Hay ausencias y cambios de último minuto: Baja confirmada de Gilberto Mora (por molestias físicas, regresa a Tijuana); con Alexis Gutiérrez en lugar del jugador de Xolos.

Se espera un equipo con porteros como Malagón, ‘Tala’ Rangel o Acevedo (hay debate sobre quién inicia). El enfoque es probar jugadores, afinar salida de balón y ganar confianza, ante un Panamá que presiona alto y castiga errores.

#PostalesDelDía 📸



Tuvimos un día movidito en el CAR. 😎 Y por acá, les compartimos los mejores ángulos. 🙌#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/6G5C6MuTTl — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 20, 2026

Además, Panamá llega en el Ranking FIFA número 30, con una presión alta, obliga a salidas limpias y aprovecha errores defensivos. Asimismo, el ultimo antecedente es de México ganando 2-1 en la final de la Concacaf Nations League 2023.