Gilberto Mora causa baja de Selección Mexicana por lesión; ¡Más lesionados para México!

Gilberto Mora fue dado de baja de la convocatoria de la Selección Mexicana a raíz de sufrir una lesiónL, por ende la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmaron oficialmente que el joven mediocampista de los Xolos de Tijuana causará baja de la concentración debido a molestias físicas que ha arrastrado desde las primeras jornadas del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Tras una valoración médica al llegar al Centro de Alto Rendimiento, el cuerpo técnico de Javier Aguirre decidió, por precaución, que no continúe con el grupo para los amistosos contra Panamá (22 de enero) y Bolivia (25 de enero), que sirven como preparación rumbo al Mundial 2026.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: América va por talento brasileño para dar el salto de calidad en 2026

En su lugar, convocaron a Alexis Gutiérrez del Club América, quien se integrará al equipo el miércoles 21 de enero en Panamá.

Por ende, esta, es una baja sensible por el gran momento que vive el juvenil de 17 años, pero parece ser precautoria para evitar agravantes y priorizar su recuperación completa.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

¿CUÁLES SON LOS JUGADORES LESIONADOS EN SELECCIÓN MEXICANA?

La Selección Mexicana enfrenta varias bajas por lesiones o molestias persistentes en jugadores que han sido considerados o se perfilan como opciones para Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. La mayoría de estas no están en la convocatoria actual para los amistosos de enero (vs. Panamá y Bolivia), ya que se trata de procesos de recuperación más largos o recientes.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Carlos Hermosillo destroza al América por su mal arranque en el Clausura 2026

Es así que diversos jugadores han sufrido lesiones en sus respectivos equipos, o incluso con México de cara al Mundial 2026:

Santiago Giménez (AC Milan): Lesión en el tobillo derecho que requirió cirugía. Tiempo estimado: 3-4 meses (desde inicios de 2026). Es una de las bajas más sensibles en ataque y apunta a perderse gran parte del semestre.

Lesión en el tobillo derecho que requirió cirugía. Tiempo estimado: 3-4 meses (desde inicios de 2026). Es una de las bajas más sensibles en ataque y apunta a perderse gran parte del semestre. Alexis Vega (Toluca): Molestias persistentes en la rodilla que llevaron a una cirugía artroscópica (limpieza articular) a inicios de enero. Baja de 4-6 semanas (o hasta mediados de febrero). Recientemente sumado a la lista de preocupaciones.

Molestias persistentes en la rodilla que llevaron a una cirugía artroscópica (limpieza articular) a inicios de enero. Baja de 4-6 semanas (o hasta mediados de febrero). Recientemente sumado a la lista de preocupaciones. Luis Chávez (Dinamo Moscú): Ruptura de ligamentos cruzados (desde Copa Oro 2025). Apunta a regresar en febrero 2026, pero aún en recuperación y sin actividad reciente.

Ruptura de ligamentos cruzados (desde Copa Oro 2025). Apunta a regresar en febrero 2026, pero aún en recuperación y sin actividad reciente. César ‘Chino’ Huerta (Anderlecht): Lesión en la pelvis desde noviembre 2025, con cirugía. Podría regresar a mediados de enero o pronto, pero se mantiene como baja o en duda para convocatorias inmediatas.

Lesión en la pelvis desde noviembre 2025, con cirugía. Podría regresar a mediados de enero o pronto, pero se mantiene como baja o en duda para convocatorias inmediatas. Rodrigo Huescas (Copenhague): Lesión grave (detalles no siempre especificados, pero mencionada como baja definitiva o de largo plazo en varios reportes). Era opción fuerte en lateral derecho.

Lesión grave (detalles no siempre especificados, pero mencionada como baja definitiva o de largo plazo en varios reportes). Era opción fuerte en lateral derecho. Jesús ‘Chiquete’ Orozco (Cruz Azul): Luxación de tobillo con daño ligamentoso (desde diciembre 2025 o finales 2025). Tiempo: 4-6 meses. Prácticamente descartado para el Mundial sin un milagro en recuperación.

Santi Giménez marca su primer doblete con el Milan ante el Bologna / Image Photo Agency Ampliar

Estas lesiones han generado alarma en el Tri, ya que restan opciones clave en ataque, mediocampo y defensa a menos de 5 meses del Mundial. La convocatoria de enero se enfoca en jugadores de Liga MX (sin europeos por no ser Fecha FIFA), y Aguirre busca variantes. Algunos como Huerta o Vega podrían volver pronto y pelear boleto, pero casos como Giménez, Chávez o Orozco son más complicados.