Real Madrid brilló en la Jornada 7 de la Champions League al golear al Mónaco / Aitor Alcalde

Se disputó la antepenúltima fecha de la fase de la liga de la UEFA Champions League, en donde se dieron resultados sorprendentes.

Champions League / Michael Regan - UEFA Ampliar

Uno de ellos, sin lugar a dudas, la derrota del Manchester City 3-1 en su visita al Bodo/Glimt. Fue desde el primer tiempo que el cuadro noruego se puso al frente con dos tantos, ventaja que incluso llegó a ampliar a tres goles, antes del descuento de los citizens que se mantienen en riesgo de perder su lugar dentro de los primeros ocho de la tabla.

Por su parte, el Real Madrid se redimió ante su gente luego de golear 6-1 al Mónaco en el Santiago Bernabéu, con actuaciones destacadas de Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

Real Madrid / Eurasia Sport Images Ampliar

Asimismo, el Arsenal prácticamente aseguró el liderato de la clasificación al vencer 3-1 al Inter de Milán en San Siro, con lo que se ha reafirmado como el gran favorito para llevarse la orejona en esta edición.

Arsenal / David Price Ampliar

En más resultados, el PSG cayó, también de forma sorpresiva, 2-1 ante el Sporting de Lisboa, el Olympiacos hizo lo propio ante el Bayer Leverkusen al vencerles 2-0, Tottenham sacó un importante triunfo 2-0 ante el Borussia Dortmund, así como Villarreal cayó 2-1 ante el Ajax en casa y Brujas ganó de visita 4-1 ante Kairat Almaty.

