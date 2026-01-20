Real Madrid vs Mónaco: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 7 de la Champions League

El Real Madrid tiene otro compromiso importante en la séptima jornada de la UEFA Champions League.

Real Madrid / David Ramos Ampliar

La escuadra dirigida por Álvaro Arbeloa recibe al Mónaco en el Santiago Bernabéu con el objetivo de sumar tres puntos que lo hagan escalar posiciones en la clasificación europea.

Los de Chamartín llegan a este duelo con cuatro victorias y dos derrotas en la Champions League y ocupan la séptima plaza de la tabla general con 12 puntos. Sin embargo, a nivel local han dejado escapar puntos valiosos, aunque vale la pena mencionar que ya están a un solo punto de distancia del Barcelona en La Liga. Por otro lado, es importante resaltar que Xabi Alonso dejó el cargo como técnico después de perder la Supercopa española y, en tan solo dos días, los merengues se despidieron de dos títulos esta temporada tras caer frente al Albacete en la Copa del Rey.

Mónaco / Valerio Pennicino - UEFA Ampliar

Del otro lado se encuentra el Mónaco. La escuadra francesa no ha tenido la mejor temporada a nivel internacional, ya que suma dos triunfos, tres empates y una derrota. Este récord los tiene ubicados en la décimo novena posición de la tabla, muy lejos de los primeros lugares. Además, en la Ligue 1 vienen de caer el fin de semana y también están muy alejados de los punteros de la clasificación.

Es así como el Real Madrid y el Mónaco se verán las caras en la fecha siete de la Liga de Campeones de Europa, en donde uno podría afianzarse en las primeras plazas de la tabla, mientras que el otro buscará escalar posiciones que lo acerquen a una clasificación directa para la próxima ronda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Figura de Cruz Azul podría emigrar y el fútbol griego toma ventaja

REAL MADRID VS MÓNACO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER