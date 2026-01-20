Trent Alexander-Arnold saldría del Real Madrid y apunta como refuerzo del Bayern Múnich

Trent Alexander Arnold podría cambiar de capital internacional, dejaría Madrid con destino a Múnich. El lateral inglés es considerado por muchos uno de los mejores elementos en su historia de la Premier League, cuando se dio a conocer la noticia que sería nuevo elemento del Real Madrid, los aficionados del Liverpool no se lo tomaron para nada bien e incluso olvidaron todo lo que hizo en su paso por los Reds.

Trent Alexander Arnold / Mateo Villalba Sanchez Ampliar

Ante esta situación se especulaba como uno de los fichajes bomba para los merengues, pero las constantes lesiones le quitaron la titularidad y realmente no se ha mostrado para nada con el equipo blanco.

En las dos temporadas que ha estado en la capital española, únicamente registra 16 partidos con apenas tres asistencias.Números que si los comparamos con su paso en el Liverpool, no representa ni el 10 %, con 354 juegos, 23 goles y 89 asistencias.De hecho tiene el récord de ser el defensor con más asistencias en la historia de la Premier League.

Trent Alexander Arnold presentado con el Real Madrid / Pedro Castillo Ampliar

En caso de que llegue al Bayern Múnich, su competencia sería Tom Bischof, alemán de 20 años, y Alphonso Davies, lateral de 25 años.

