Champions League: ¡Concluye la antepenúltima fecha de la Liga de Campeones!

Se llevó a cabo actividad de la Champions League de cara a la faceta más importante del torneo europeo, con algunas sorpresas de por medio.

MUNICH, GERMANY - JANUARY 21: Harry Kane of FC Bayern Munich celebrates scoring his team&#039;s first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between FC Bayern München and R. Union Saint-Gilloise at Football Arena Munich on January 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)

Fabrizio Domínguez

Se terminó la antepenúltima fecha de la fase de la liga de la UEFA Champions League, con resultados interesantes. El Barcelona batalló, pero consiguió los tres puntos en su visita al Slavia Praga, equipo al que venció 4-2. El cuadro local se puso en ventaja y un doblete de Fermín López le dio la vuelta al marcador, aunque antes del final de la primera parte, Robert Lewandowski metió un autogol.

Para la segunda parte fueron Dani Olmo al 63 y Lewa al 70 que le dieron la victoria a los blaugranas. Por su parte, el Bayern Munich afianzó el segundo lugar de la clasificación al vencer 2-0 al Union St. Guillois con un doblete de Harry Kane, quien además se dio el lujo de fallar un penal.

En más resultados, el Liverpool venció 3-0 al Olympique de Marsella, Juventus hizo lo propio 2-0 ante Benfica, mientras que Chelsea ganó por la mínima diferencia al Pafos, en Londres.

Finalmente, Qarabag sorprendió al triunfar 3-2 al Eintracht de Frankfurt, PSV cayó 3-0 en Inglaterra ante el Newcastle, Athletic Club de Bilbao venció 3-2 al Atalanta y Galatasaray empató a un gol con el Atlético de Madrid.

