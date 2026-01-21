Champions League: ¡Concluye la antepenúltima fecha de la Liga de Campeones!

Se terminó la antepenúltima fecha de la fase de la liga de la UEFA Champions League, con resultados interesantes. El Barcelona batalló, pero consiguió los tres puntos en su visita al Slavia Praga, equipo al que venció 4-2. El cuadro local se puso en ventaja y un doblete de Fermín López le dio la vuelta al marcador, aunque antes del final de la primera parte, Robert Lewandowski metió un autogol.

Para la segunda parte fueron Dani Olmo al 63 y Lewa al 70 que le dieron la victoria a los blaugranas. Por su parte, el Bayern Munich afianzó el segundo lugar de la clasificación al vencer 2-0 al Union St. Guillois con un doblete de Harry Kane, quien además se dio el lujo de fallar un penal.

En más resultados, el Liverpool venció 3-0 al Olympique de Marsella, Juventus hizo lo propio 2-0 ante Benfica, mientras que Chelsea ganó por la mínima diferencia al Pafos, en Londres.

Arsenal and Bayern München through to the round of 16 ✅



How things look after MD7 👇#UCL pic.twitter.com/fr0UNGvW4G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026

Finalmente, Qarabag sorprendió al triunfar 3-2 al Eintracht de Frankfurt, PSV cayó 3-0 en Inglaterra ante el Newcastle, Athletic Club de Bilbao venció 3-2 al Atalanta y Galatasaray empató a un gol con el Atlético de Madrid.