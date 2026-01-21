Edson Álvarez vuelve a sonar en Ámsterdam: el movimiento que podría cambiar su futuro

El Ajax de Ámsterdam no olvida a uno de sus exjugadores más queridos y confiables. En las últimas horas se ha dado a conocer que el club holandés ha reactivado su interés por Edson Álvarez, el capitán de la Selección Mexicana que actualmente se encuentra cedido en el Fenerbahçe de Turquía procedente del West Ham United.

Edson Álvarez Fenerbahçe / Ahmad Mora Ampliar

De acuerdo con información de Telegraph Football, señaló que el director deportivo del Ajax, Marijn Beuker, habría viajado a Estambul precisamente para sostener conversaciones relacionadas con el posible regreso del mediocampista mexicano de 28 años al Johan Cruyff Arena. Álvarez militó en el Ajax entre 2019 y 2023, donde disputó más de 130 partidos oficiales, conquistó dos títulos de la Eredivisie y se consolidó como uno de los mejores ‘6’ del continente antes de su traspaso récord al fútbol inglés por alrededor de 38 millones de euros.

El contexto actual favorece un posible reencuentro: el préstamo de Edson Álvarez en el Fenerbahçe incluye una opción de compra que, de acuerdo con diversas fuentes turcas y europeas, el club otomano no planea ejercer al término de la temporada. Factores como la llegada de nuevos refuerzos al medio campo y la incertidumbre contractual del jugador habrían enfriado su continuidad en la Süper Lig. Ante este escenario, el Ajax ve una oportunidad ideal para repatriar a un futbolista con experiencia en el fútbol europeo de élite.

Sin embargo, no todo está definido. Reportes contradictorios desde Turquía, incluyendo declaraciones de periodistas locales como Erdem Akbas, han puesto en duda que el viaje de Beuker esté exclusivamente ligado a Álvarez, aunque la coincidencia temporal y el historial del jugador con el Ajax de Ámsterdam mantienen viva la especulación. El salario del mexicano y las finanzas del club holandés representan los principales obstáculos para cerrar cualquier operación de fichajes.

Edson Álvarez Ajax / Soccrates Images Ampliar

Para el ‘Machín’, un retorno a Ámsterdam sería una opción atractiva de cara al Mundial 2026, donde México será coanfitrión, además de mantenerlo en el radar del fútbol europeo y del mercado invernal europeo. El jugador ha reiterado su deseo de seguir en Europa, rechazando propuestas de la Liga MX.

En un momento delicado para el Ajax, que busca referentes para salir de su crisis deportiva, Edson Álvarez representa mucho más que un refuerzo: es un símbolo de estabilidad y éxito pasado. Si las negociaciones avanzan, este podría ser uno de los regresos más emotivos del mercado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Figura de Cruz Azul podría emigrar y el fútbol griego toma ventaja