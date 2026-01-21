Selección Mexicana: ¿Cómo le va a México cuando la base es Chivas?

El rebaño sagrado a lo largo de la historia se ha caracterizado por ser una de las mejores canteras del país, sin embargo, únicamente tomando en cuenta los últimos 16 mundiales, han aportado un total de 48 futbolistas.

En los mundiales donde Chivas ha aportado más jugadores al combinado nacional, fue en Chile 1962, con un total de siete elementos: Jaime Gómez, Arturo Chaires, José Villegas, Héctor Hernández, Isidora Díaz, Guillermo Sepúlveda y Salvador Reyes.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: La crisis del América podría allanarle el camino al Cruz Azul

Aunque hubo dos mundiales que contaron con la presencia de seis elementos, en Suecia 1958 y en Alemania 2006: En 1958 contaron con: José Villegas, Francisco Flores, Crescencio Gutierrez, Jaime Gómes, Guillermo Sepulveda y Salvador Reyes.

En el 2006, hicieron lo propio con Osvaldo Sánchez, Francisco Javier Rodriguez, Carlos Salcido, Gonzalo Pineda, Ramón Morales y Omar Bravo. Sin embargo, no siempre ha sido así, en Brasil 2014 y en Rusia 2018, no convocaron a ningún elemento del rebaño sagrado.

Convocatoria de la Selección Mexicana: Chivas lidera la lista para amistosos contra Panamá y Bolivia / NurPhoto Ampliar

Además en ediciones como Argentina 1978 y México 1986, fue solo un jugador, Víctor Rangel y Fernando Quirarte respectivamente.

Aunque fue para un partido de preparación, en la última convocatoria de la Selección Mexicana, incluyeron a siete elementos del chiverio: Raúl Rangel, Luis Romo, Ángel Sepúlveda, Richard Ledezma, Brian Gutierrez, Armando González, Bryan González y Roberto Alvarado, en caso de mantenerse estos elementos igualaran la convocatoria con más jugadores del rebaño en un mundial en la historia.