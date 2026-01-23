México vs Brasil: La Selección Mexicana negocia amistoso de alto nivel rumbo al Mundial 2026

A menos de cinco meses para que arranque el Mundial 2026 en casa, la Selección Mexicana está dando los últimos toques a su preparación. Y entre los rumores que circulan con fuerza en las últimas horas, destaca uno que ilusiona a todo el país: las negociaciones avanzadas para un amistoso México vs Brasil de altísimo nivel.

México vs Brasil Mundial 2014 / Robert Cianflone Ampliar

Este duelo no sería cualquier fogueo. Brasil, eterno candidato al título y poseedor de cinco estrellas mundiales, representa el tipo de rival que todo técnico sueña para medir realmente el nivel de su equipo a días de la gran cita. Javier Aguirre, quien ha insistido en fogueos de élite para elevar el techo competitivo del Tri, tendría en este partido un termómetro ideal: un Scratch con su mezcla de talento individual, velocidad y jerarquía histórica, justo dos semanas antes del debut mundialista contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca.

¿Dónde se jugaría el México vs Brasil amistoso?

El escenario en Los Ángeles no es casual. La ciudad ha sido testigo de grandes concentraciones de la Selección Mexicana en el pasado y garantiza un lleno mexicano que convertiría el duelo en una fiesta tricolor, casi como un partido de local. Sería, además, el cierre perfecto de la preparación rumbo al Mundial 2026: tras los compromisos de marzo frente a potencias europeas como Portugal y Bélgica, este choque sudamericano permitiría a Javier Aguirre ajustar los últimos detalles tácticos con casi toda la plantilla disponible, incluyendo a los legionarios que terminan sus ligas europeas.

Por supuesto, nada está firmado aún. Las negociaciones entre la Federación Mexicana de Fútbol y la CBF están avanzadas, pero el fútbol siempre deja espacio para sorpresas. Si se concreta, sería un golpe de autoridad en la recta final el enfrentar a Brasil en territorio neutral, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina.

Selección Mexicana / Omar Vega Ampliar

El aficionado mexicano sabe que estos partidos no definen títulos, pero sí carácter. En 1986, Brasil fue verdugo en cuartos de final; en 1970, el anfitrión México vio de cerca la grandeza del Scratch campeón. Ahora, en 2026, la historia podría invertirse: un México maduro, organizado y con hambre de trascender, midiendo fuerzas con el gigante verdeamarelo justo antes de abrir su propio Mundial.

¿Cuándo se enfrentarían México y Brasil?

Si se concreta, México y Brasil se verían las caras el próximo 30 de mayo. Será la última gran prueba antes de la historia que se escriba en el Mundial 2026.

