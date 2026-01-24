México vs Bolivia: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego amistoso de la Selección Mexicana

Segundo compromiso del año de la Selección Mexicana con vías al Mundial 2026. Ahora le toca enfrentarse a Bolivia en el estadio Santa Cruz Ramón Tahuchi.

Selección Mexicana / Hector Vivas Ampliar

La Selección Mexicana se presenta a este partido después de que le ganara un gol por cero a Panamá, resultado causado por un autogol en los últimos minutos. Previo a este compromiso, vienen de perder dos a uno contra Paraguay y empatar sin anotaciones contra Uruguay.

Aunque no se quedaron con buenas sensaciones, la victoria contra los panameños rompió una racha negativa de los dirigidos por Javier Aguirre, de seis partidos sin poder ganar. Por su parte, Bolivia viene de empatar por un tanto contra Panamá hace unas semanas y el 2025 lo cerraron con cuatro derrotas consecutivas ante potencias como Rusia, Corea del Sur, Japón y Perú.

Jesús Gallardo / Hector Vivas Ampliar

La última vez que se vieron las caras fue un compromiso amistoso en el 2024 y la Selección Mexicana terminó ganando por la mínima diferencia gracias a un gol de Efraín Álvarez. Lo de los bolivianos no es poca cosa, ya que se clasificaron en la séptima posición y obtuvieron el boleto para la repesca internacional, superando a naciones como Venezuela, Perú y Chile, solo por debajo de Paraguay y Brasil.

A pesar de que hacen falta elementos internacionales para el combinado azteca, esta es una gran prueba para los futbolistas que constantemente no son llamados por Javier Aguirre.

MÉXICO VS BOLIVIA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER