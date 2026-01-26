Bad Bunny lanza colección con la NFL rumbo al Super Bowl LX y presenta al icónico sapo Concho

En un cruce histórico entre la música urbana, la cultura puertorriqueña y el espectáculo más grande del deporte estadounidense, Bad Bunny se prepara para hacer historia como el primer artista latino en encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LX. Pero el impacto de Benito no se limita al escenario, ya que junto a la NFL ha lanzado la colección “Concho”, una cápsula que ya está dando de qué hablar entre fans del fútbol americano, el trap latino y la moda urbana.

Bad Bunny / John Parra Ampliar

El protagonista indiscutible de esta colaboración es el sapo Concho, ese icónico sapo puertorriqueño inspirado en el coquí y el sapo concho criollo que Benito ha convertido en símbolo recurrente de su universo creativo desde “Debí Tirar Más Fotos (DTMF)” hasta sus presentaciones más recientes. Ahora, este anfibio antropomórfico salta al mundo de la NFL vestido con los colores y uniformes de las 32 franquicias de la liga.

¿Qué incluye la colección de Bad Bunny con la NFL?

La colección de Bad Bunny con la NFL incluye sudaderas oversized, camisetas gráficas, gorras New Era y hasta un llavero coleccionable del sapo Concho sosteniendo un balón de fútbol americano o luciendo cascos de equipo NFL. Cada pieza fusiona la estética callejera de Bad Bunny con el espíritu futbolero: Concho con jersey de los Chiefs, los Eagles, los Packers, los Cowboys y, por supuesto, guiños a su Puerto Rico natal en cada detalle.

Lo que hace especial esta colaboración Bad Bunny NFL no es solo la emoción previa al gran show del medio tiempo del Super Bowl LX, sino el mensaje detrás: un tributo a los fans del fútbol americano de todas partes, como lo describe la propia NFL. Es la primera colaboración oficial de la NFL con una figura cultural latina y un símbolo endémico como el sapo Concho, elevando la conversación sobre diversidad en el deporte en Estados Unidos.

Colección Bad Bunny Ampliar

Para los boricuas y la comunidad latina, ver al sapo Concho representando a sus equipos NFL favoritos es más que merch oficial: es orgullo, es visibilidad, es Bad Bunny llevando a Puerto Rico al escenario mundial una vez más.

¿Dónde comprar la colección de Bad Bunny por el Super Bowl LX?

Toda la mercancía oficial de Bad Bunny se podrá adquirir a través de la NFL shop, donde los fans del Conejo Malo podrán encontrar accesorios desde 40 dólares.

Gorras colección Bad Bunny NFL Ampliar

Precios de la colección de Bad Bunny por el Super Bowl LX

Llaveros: 40 dólares (695 pesos)

Playeras: 55 dólares (955 pesos)

Gorras: 60 dólares (1,042 pesos)

Sudaderas: 100 dólares (1,736 pesos)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump boicotea el Super Bowl LX por Bad Bunny y Green Day: rechaza asistir al show de medio tiempo