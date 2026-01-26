Donald Trump boicotea el Super Bowl LX por Bad Bunny y Green Day: rechaza asistir al show de medio tiempo

Por decisión propia, el presidente Donald Trump ha anunciado que no asistirá al Super Bowl LX, el gran evento deportivo que este año se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La razón oficial: la distancia. Sin embargo, el mandatario no dudó en expresar su rechazo abierto hacia los artistas confirmados para las presentaciones previas y de medio tiempo: Bad Bunny en el show de medio tiempo y Green Day en la ceremonia de apertura.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una elección terrible. Todo lo que hacen es sembrar odio”, declaró Trump en entrevista con The New York Post, dejando claro que la alineación musical pesó más en su decisión de lo que inicialmente quiso admitir.

Más allá de la logística aérea o de agenda presidencial, el episodio revela una vez más cómo la polarización política ha permeado en este show que debería unir a los estadounidenses: el fútbol americano y su fiesta máxima. Bad Bunny, ícono global del trap y la cultura latina, y Green Day, banda de punk rock con décadas de críticas abiertas al conservadurismo y al trumpismo, representan precisamente lo que una parte del país celebra y otra rechaza con vehemencia.

El Super Bowl no es ajeno a la controversia. Desde las protestas de Colin Kaepernick hasta las posturas políticas de varios intérpretes del medio tiempo como Katy Perry, Beyoncé, The Weeknd o Rihanna, el espectáculo ha servido de plataforma para mensajes sociales y políticos. Pero rara vez un presidente en funciones había convertido su ausencia en un pronunciamiento tan explícito contra los artistas elegidos por la NFL y Apple Music.

La pregunta que queda flotando es si esta declaración fortalece o debilita la imagen del evento. Para millones de aficionados, el Super Bowl sigue siendo ante todo fútbol, estrategia y emoción deportiva. Para otros, es un escaparate cultural donde convergen generaciones, identidades y posturas. Que el mandatario de la nación decida boicotearlo por desacuerdo con dos actos musicales envía un mensaje claro: incluso el entretenimiento masivo ya no escapa a la lógica de bandos.

Mientras tanto, en Santa Clara se prepara uno de los espectáculos más ambiciosos de los últimos años: un puertorriqueño que ha roto récords globales y una banda californiana que lleva 30 años cantando sus grandes éxitos.

