Mateusz Bogusz deja Cruz Azul y se va al Houston Dynamo: el club de la MLS pagará hasta 10 millones de dólares

El mediocampista polaco Mateusz Bogusz ya no es jugador de Cruz Azul. Este lunes, el futbolista internacional por Polonia tomó un vuelo rumbo a Estados Unidos para sellar su fichaje con el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), club que lo recibirá como una de las incorporaciones más importantes de su proyecto 2026. Tras varios días de intensas negociaciones, los clubes llegaron a un acuerdo total: Houston Dynamo pagará alrededor de 6 millones de dólares fijos más hasta 4 millones en variables y bonos por el traspaso.

El contrato del jugador sería por 3 años y medio, con opción a una temporada adicional, y se espera que firme como Jugador Franquicia, figura que le permitirá percibir un salario elevado en la liga estadounidense. Bogusz, quien llegó a La Máquina a inicios de 2025 procedente del LAFC, donde ya había dejado huella en la MLS, apenas estuvo un año en la Liga MX. Su salida libera una plaza de extranjero no formado en México, un movimiento clave para que Cruz Azul pueda concretar refuerzos de cara al Clausura 2026 y al resto del año.

El polaco viaja directamente a Houston para realizarse los exámenes médicos de rigor y estampar su firma en lo que sería el cierre definitivo de una novela que mantuvo en vilo a la afición cementera durante semanas. Fuentes cercanas al caso confirman que el acuerdo entre ambos clubes ya está cerrado y que solo resta la formalidad de los chequeos médicos para hacerlo oficial.

Este movimiento representa un regreso triunfal a la MLS para Mateusz Bogusz, quien dejó buenos recuerdos en Los Angeles y ahora buscará consolidarse como una de las figuras del Houston Dynamo, equipo que busca dar un salto de calidad en la Conferencia Oeste. Para Cruz Azul, significa cerrar un capítulo breve pero costoso, y abrir la puerta a nuevas incorporaciones que fortalezcan el plantel de cara a una temporada exigente.

