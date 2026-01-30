Europa League: definidos los cruces de la fase eliminatoria y los partidos rumbo a Octavos de Final / Ryan Pierse

Quedaron definidos los cruces de la Primera Fase Eliminatoria de la Europa League, instancia que se jugará a ida y vuelta los días 19 y 26 de febrero. Esta ronda enfrentará a clubes históricos y equipos emergentes de Europa, en duelos que prometen alto nivel competitivo.

Los emparejamientos son los siguientes: Estrella Roja vs Lille, Viktoria Plzen vs Panathinaikos, Ferencváros vs Ludogorets, Stuttgart vs Celtic, Celta de Vigo vs PAOK, Genk vs Dinamo Zagreb, Nottingham Forest vs Fenerbahce y Bolonia vs Brann. Los ganadores de estas llaves avanzarán a los Octavos de Final de la Europa League. Habrá representación mexicana en Europa League con Edson Álvarez en Fenerbahce y Julián Araujo con el Celtic.

Mientras tanto, los ocho mejores equipos de la fase preliminar ya esperan rival en la siguiente ronda. Lyon y Aston Villa, líderes con 21 puntos, aseguraron su pase directo a Octavos, al igual que Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma, que completan el grupo de clubes clasificados directamente.

El sorteo de los Octavos de Final de la Europa League se llevará a cabo el 27 de febrero, y los partidos de esa instancia se disputarán los días 12 y 19 de marzo.

Con varios estilos de juego, ligas y tradiciones en juego, la Europa League entra en su fase más atractiva, donde cada detalle puede marcar la diferencia rumbo al título europeo.

