Pumas golea a Santos Laguna y consigue su primer triunfo como local en el Clausura 2026 / Manuel Velasquez

El equipo de Pumas golea a Santos Laguna y con ello consigue su primera victoria como local en este Clausura 2026 de la Liga MX.

Pumas mantiene su invicto en el Clausura 2026 tras golear a Santos Laguna 4-0 en casa y sumar su primer triunfo como local del torneo. / Jam Media Ampliar

Los Pumas de Efraín Juárez siguen sorprendiendo, y después de cuatro jornadas pueden presumir que hasta ahora no han perdido ni un solo compromiso. En la Jornada 4 del Clausura 2026, le pasaron encima a su similar de Santos Laguna por un contundente marcador de 4-0.

Al minuto 12 de compromiso, Jordan Carrillo apareció en el marcador, aplicando la famosa ley del ex, con un contundente remate de cabeza. Un par de minutos después, aparecería Adalberto Carrasquilla para poner el 2-0, con un disparo de larga distancia.

Al minuto 21 aparecería el tercero del compromiso y de nueva cuenta Jordan Carrillo sería el encargado de mover las redes de su anterior equipo, con una gran jugada individual, que solo le bastó burlarse a dos defensores y mandar el balón al poste más lejano de Carlos Acevedo.

Pumas vs Santos Laguna / Jam Media Ampliar

Al minuto 39 llegaría el cuarto tanto por parte de los universitarios, gracias a Alan Medina, con un disparo de larga distancia que se iría al segundo poste de la portería lagunera. Ya en la segunda parte, al minuto 56, Uriel Antuna hacía su debut con Pumas como futbolista universitario, después de ingresar al campo en lugar de Alan Medina.

Con esto, Pumas mantiene su invicto en el Clausura 2026 y consigue su primer triunfo como local en la Liga MX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jorge Ruvalcaba, a un paso de la MLS: Pumas lo vendería a New York Red Bulls