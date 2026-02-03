Arsenal vence al Chelsea y avanza a la final de la Carabao Cup 2026

Arsenal vence por la mínima al Chelsea y termina por avanzar a la siguiente ronda de la Carabao Cup. El primer boleto a la final de la Carabao Cup lo obtuvo el Arsenal, después de eliminar en un marcador global de 4-2 al Chelsea, en una serie bastante intensa y que nos dejó resultados inquietantes.

Arsenal vs Chelsea / Alex Pantling Ampliar

En los primeros 90 minutos de la serie, los blues lograron complicarle la calificación a los Gunners, con un marcador de 3-2, gracias a un doblete de Alejandro Garnacho, mientras que los de Mikel Arteta aparecieron: Ben White, Viktor Gyokeres y Martín Zubimendi.

Para el compromiso de vuelta, el Arsenal terminó ganando un gol por cero al Chelsea, con un gol que se tuvo que dar hasta el tiempo agregado, en un balón filtrado que le quedó a Kai Havertz, quien tomó la pelota para llevarse al guardameta español Robert Sánchez y empujarla en el arco que quedó solo.

Arsenal / Alex Pantling Ampliar

Aunque hay que señalar que los blues también tuvieron sus opciones, al final cada escuadra disparó de manera directa en dos ocasiones. Al minuto 80, hubo un remate de media distancia que se impactó en la mano de una barrera y parecía que se marcaba penalti, pero al final todo quedó en una revisión favorable para el Arsenal.

Por ahora el Arsenal se enfila a una temporada de ensueño y el primer título podría llegar. Ahora necesita esperar a su rival que saldrá entre el Manchester City y el Newcastle, una serie que por ahora la están ganando los citizens 2-0.

