Cristiano Ronaldo se niega jugar con el Al-Nassr por conflicto interno

Cristiano Ronaldo atraviesa uno de los momentos más tensos desde que llegó al fútbol saudí. Aunque en lo individual sigue marcando goles y siendo la gran figura del Al-Nassr, en lo colectivo la historia ha sido distinta: los títulos no han llegado y la distancia con sus principales rivales, sobre todo Al-Hilal, ha aumentado. Esa combinación de alto rendimiento personal y pocos logros como equipo ha terminado por desgastar la relación entre el portugués y su club.

En semanas recientes, la molestia se hizo visible cuando Cristiano Ronaldo decidió no jugar un partido, no por lesión, sino como una señal de inconformidad. Detrás del gesto está su frustración con la gestión deportiva: considera que Al-Nassr no se ha reforzado al nivel necesario para competir por la liga y los torneos importantes, mientras otros clubes sí han recibido inversiones fuertes. Además, siente que su equipo no es tratado como prioridad dentro del proyecto global del fútbol saudí.

CR7 llegó a Arabia con la idea de ganar y de ser parte de un proyecto ambicioso. Sin embargo, tras varias temporadas sin levantar los trofeos más importantes, su paciencia parece estar al límite. A sus 40 años (41, el 5 de febrero), cada temporada cuenta, y él no quiere pasarla solo acumulando goles sin pelear seriamente por campeonatos.

De cara al futuro inmediato, su continuidad en el Al-Nassr no está en riesgo este mismo mercado, pero el ambiente es claramente tenso. Todo apunta a que su participación en los próximos partidos dependerá de que haya un acercamiento real entre el jugador y la directiva.

A mediano plazo, el verano será clave: si no ve cambios estructurales ni un proyecto competitivo, Cristiano podría empezar a valorar seriamente un nuevo destino. Su mensaje es claro: quiere ganar, y no está dispuesto a conformarse.

