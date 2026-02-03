Drake Maye habla sobre su recuperación tras la lesión en el hombro / Boston Globe

Drake Maye dio buenas noticias a los Patriots en la cuenta regresiva rumbo al Super Bowl LX. El quarterback aseguró que su recuperación avanza de forma positiva luego de la lesión en el hombro derecho que sufrió en el Campeonato de la AFC y que este lunes pudo lanzar con normalidad durante el entrenamiento.

DENVER, COLORADO - JANUARY 25: Drake Maye #10 of the New England Patriots warms up prior to the AFC Championship NFL football game against the Denver Broncos at Empower Field At Mile High on January 25, 2026 in Denver, Colorado. (Photo by Kara Durrette/Getty Images) / Kara Durrette Ampliar

“Me siento bien, voy a estar perfecto”, dijo Maye, confiado y hasta con un guiño de por medio.

Aunque su participación fue limitada el jueves y no entrenó el viernes por una enfermedad, Maye explicó durante la Opening Night en San José que el domingo marcó un antes y un después en su recuperación. El clima californiano, con temperaturas alrededor de los 15 grados, también jugó a favor desde la llegada del equipo.

“Desde que aterrizamos me sentí mejor. El vuelo, lanzar hoy… todo se sintió bien. Nunca dudé que estaría al cien para el partido. Es el Super Bowl y haces lo que sea necesario para llegar listo”, comentó, mientras movía el hombro derecho.

Los Patriots entrenaron cerca de 90 minutos este lunes en la Universidad de Stanford y Maye tuvo bastante actividad lanzando el balón. El plan es seguir una semana de preparación normal, con prácticas miércoles, jueves y viernes.

DENVER, CO - JANUARY 25: New England Patriots quarterback Drake Maye (10) dives over Denver Broncos linebacker Justin Strnad (40) as he scores a second quarter touchdown in the AFC Championship Game at Empower Field at Mile High on January 25, 2026 in Denver, Colorado. (Photo by Dustin Bradford/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire Ampliar

El quarterback también destacó el trabajo del equipo de fisioterapia del club, encabezado por Jim Whalen, clave en su recuperación.

Además, confirmó que ya superó la enfermedad que lo dejó fuera del entrenamiento del viernes y contó que incluso pasó a ver la práctica ese día, una vez que los medios se habían retirado.

“Sí, ha hecho frío y hubo algunos casos de gripe en el vestidor, pero yo me siento muy bien”, cerró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Super Bowl 2026: ¿Cuáles son los mejores lugares para verlo en la CDMX?