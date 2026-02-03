Raphael Veiga es nuevo jugador del América: Así reforzará al equipo de André Jardine

América hizo oficial la incorporación de Raphael Veiga, mediocampista brasileño que buscará regresarle la magia al mediocampo de Jardine.

Raphael Veiga / FOTO: @ClubAmerica

La novela de Veiga y las Águilas, por fin ha terminado, después de que de manera sorpresiva, este fin de semana se liberarán dos plazas, una de ellas de extranjero, como es el caso de Allan Saint Maximin que por situaciones extra cancha se fue del equipo y la que más le dolió a la afición: Álvaro Fidalgo que llega al Real Betis.

A través de redes sociales, el conjunto de Coapa confirmó la llegada del brasileño, en donde algunas fuentes indican que el atacante de 30 años llega con un préstamo con opción a compra por la cantidad de 1.5 millones de dólares y tienen como fecha límite hasta el 16 de diciembre para decidir si se quedará o no con Veiga y en caso de que sí, la transacción asciende hasta los 6 millones de dólares.

Raphael Veiga ha sido jugador de diferentes escuadras de Brasil: Corinthians, Palmeiras y Atlético Paranaense, con un total de 442 partidos disputados, 121 goles y 65 asistencias. Cuenta con cuatro campeonatos paulistas, una Copa de Brasil, dos Series A y una Supercopa de Brasil.

Veiga sorprendió con su talento en el Mundial de Clubes, participando en cuatro de cinco posibles, siendo titular en dos de ellos contra el Al-Ahly y el Inter de Miami.

