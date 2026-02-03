San Diego FC vs Pumas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la primera ronda de la Concachampions 2026

Pumas arranca su participación en la CONCACAF Champions Cup cuando visite a San Diego FC en la primera ronda.

Pumas UNAM / Manuel Velasquez Ampliar

Los universitarios llegan motivados tras golear 4-0 a Santos en su partido de la jornada 4 de la Liga BBVA MX, con lo que además se mantienen invictos en el 2026.

Este es un torneo importante para Pumas, y es que las dos últimas ediciones en las que han participado han sufrido eliminaciones dolorosas ante Seattle Sounders y Vancouver Whitecaps, por lo que tienen cuentas pendientes en la Concacaf.

San Diego FC / Harry How Ampliar

Por su parte, los californianos jugarán por primera vez este torneo, luego de un gran primer año en la MLS, por lo que ahora querrán llevar esos buenos resultados al plano internacional.

Es así como se juega la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup, con Pumas visitando a San Diego FC.

SAN DIEGO FC VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER