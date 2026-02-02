Jorge Ruvalcaba se despide de Pumas y llega al New York Red Bulls de la MLS

Jorge Ruvalcaba, el extremo mexicoamericano de 24 años, nacido en California, EE.UU., pero formado y destacado en Pumas UNAM, fichó con el Red Bulls de la MLS.

Cabe mencionar que el acuerdo ya estaba prácticamente cerrado para que el exjugador de Pumás llegará de manera definitiva al New York Red Bulls. El acuerdo se dio luego de una operación que ronda los 6.5 millones de dólares, más variables, lo que representa una de las ventas más altas en la historia reciente del club universitario. Asimismo, Ruvalcaba llega tras destacar en Liga MX con 14 goles en 75 partidos, y recientemente debutó con la Selección Mexicana mayor.

Este movimiento se da en el mercado de fichajes invernal del Clausura 2026, y coincide con la llegada de Uriel Antuna a Pumas como refuerzo que tomará su lugar.

La MLS sigue apostando fuerte por talento de la Liga MX, y Jorge Ruvalcaba encaja perfecto en el perfil que buscan equipos como New York Red Bulls, que buscan reforzar su ataque con jugadores dinámicos y con proyección, incluso como posible puente hacia Europa vía el grupo Red Bull.

