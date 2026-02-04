Aaliyah Farmer pidió su salida de Tigres Femenil; ¡Pedro Losa explica lo sucedido!

Aaliyah Farmer dejó Tigres Femenil principalmente por una situación de acoso que sufrió fuera del ámbito deportivo, según reveló el director técnico Pedro Martínez Losa en conferencia de prensa recientemente.

La defensora estadounidense de origen mexicano no se sintió segura debido a acosos que se produjeron y cruzó una línea roja en temas personales. Ella misma lo comunicó al club hace tiempo, y Tigres la apoyó en todo momento, incluyendo el proceso para que se sintiera protegida.

Asimismo, Pedro Losa desmintió rumores previos, como falta de minutos, no adaptación o problemas médicos y deportivos, enfatizando que fue un tema extracancha grave, mencionando que: “Hubo una línea roja, había un tema personal y ella no se sintió segura de acosos que se produjeron y nos lo hizo saber hace tiempo.”

Tras una investigación, el presunto acosador fue detenido y enfrentó un proceso penal. Farmer decidió regresar a Estados Unidos por seguridad, situación que le hizo firmar con Chicago Stars de la National Women’s Soccer League. Llegó a Tigres hace un año, procedente de college, universidad, fue pieza clave en la defensa y ayudó al equipo a ganar el Apertura 2025, pero optó por salir de mutuo acuerdo con la directiva.

El club Tigres Femenil ha manejado el tema con discreción y apoyo total a la jugadora, valorándola mucho por su aporte dentro y fuera de la cancha. Es un caso lamentable que resalta problemas de seguridad para las futbolistas, especialmente extranjeras o de perfil alto en la Liga MX Femenil.

