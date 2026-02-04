¿Cuándo debuta Álvaro Fidalgo con el Real Betis? El exAmérica ya fue convocado por Pellegrini

El sueño europeo de Álvaro Fidalgo da un paso gigante. Apenas días después de su presentación oficial como nuevo refuerzo del Real Betis, el mediocampista hispano-mexicano ha sido incluido en la convocatoria de Manuel Pellegrinipara el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, programado para este jueves en el Estadio La Cartuja.

Fidalgo, quien llegó al club verdiblanco procedente del América, donde se consagró como tricampeón y uno de los jugadores más talentosos de la Liga MX en los últimos años, reportó apenas el martes con el equipo y ya realizó su primera sesión grupal. La rapidez con la que Pellegrini lo consideró para la lista habla del nivel que trae el “Maguito”: un futbolista con visión de juego, calidad técnica y experiencia en grandes partidos, características que el Betis necesita en un momento donde las lesiones de larga duración han golpeado el mediocampo.

Aunque aún no se confirma si entrará de titular o desde el banquillo, su primer llamado representa su posible debut con la camiseta verdiblanca en un choque de alta exigencia ante uno de los gigantes de LaLiga. Pellegrini mismo destacó que Fidalgo “viene jugando normalmente, con pretemporada hecha”, lo que aumenta las expectativas de verlo en acción muy pronto.

Para la afición mexicana y los seguidores del América, este momento es especial. Tras cinco años de éxito en México, Fidalgo regresa a su país natal con la ilusión intacta y la oportunidad de demostrar su valía en la élite europea, justo en un año clave como el previo al Mundial 2026, donde incluso ya se manejan gestiones para su posible naturalización y convocatoria a la Selección Mexicana.