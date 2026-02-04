N’Golo Kanté vuelve al futbol europeo: es nuevo refuerzo del Fenerbahce y jugará con Edson Álvarez

N’Golo Kanté está de vuelta en el futbol europeo y lo hará en Turquía, como nuevo refuerzo del Fenerbahce, donde será compañero del mexicano Edson Álvarez. El mediocampista francés, campeón del mundo en Rusia 2018, deja atrás su etapa en Arabia Saudita con el objetivo claro de volver a competir al más alto nivel y mantenerse en la órbita de la selección de Francia rumbo al Mundial de 2026.

N’Golo Kanté con el Al-Ittihad / Gualter Fatia Ampliar

El fichaje de N’Golo Kanté estuvo a punto de venirse abajo. De hecho, el propio Fenerbahce anunció en redes sociales que no había podido cerrarlo porque Al-Ittihad, club en el que militaba Kanté, no había cargado correctamente la información del traspaso en el sistema de la FIFA antes del cierre del mercado de fichajes. Todo parecía perdido, pero la operación tomó un giro inesperado fuera de las canchas.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, viajó a Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán. Tras ese encuentro, las negociaciones se destrabaron y el pase finalmente pudo concretarse, en un movimiento que mezcló futbol, diplomacia y política internacional.

N’Golo Kanté con la Selección de Francia / Richard Sellers/Allstar Ampliar

En lo deportivo, N’Golo Kanté llega para fortalecer el mediocampo del Fenerbahce con su experiencia, despliegue y lectura táctica. Será competencia directa de Edson Álvarez en la contención, aunque el mexicano actualmente se recupera de una lesión. La idea del club es contar con una dupla de alto nivel para dominar el centro del campo.

Con su regreso a Europa, Kanté busca algo más que un contrato: quiere minutos, protagonismo y escenarios de máxima exigencia para volver a ser opción real con Francia en el camino hacia el Mundial 2026.

