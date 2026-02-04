¿Qué canciones cantará Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y quiénes podrían ser los invitados?

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: los éxitos que podría interpretar y las estrellas que podrían acompañarlo en el escenario / David E. Klutho

La noticia de que Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX en 2026 ha causado gran expectación. No solo por la magnitud del evento, sino porque el artista anunció que todas sus canciones serán en español, algo sin precedentes en este escenario mundial.

SAN JOSE, CA - FEBRUARY 02: The Vince Lombardi Trophy is put on the stage during Super Bowl LX Opening Night on February 2, 2026 at the San Jose McEnery Convention Center in San Jose, CA. (Photo by Matthew Huang/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire Ampliar

Con tiempo limitado en el escenario más visto del planeta, la selección de canciones y cualquier artista invitado será clave para ofrecer un show inolvidable.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, hará historia como el primer puertorriqueño y artista hispano en encabezar el medio tiempo del Super Bowl, un hito para la música en español.

El artista ya había participado en un Super Bowl como invitado junto a Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV, interpretando temas como “I Like It” y “Callaíta”, pero ahora el protagonismo total será suyo.

¿Qué canciones podrían sonar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026?

Aunque hasta ahora solo se ha confirmado que Bad Bunny será el artista principal, se habla de un posible setlist con colaboraciones que podrían hacer de este show algo histórico:

“Tití Me Preguntó”

“Baile Inolvidable”

“Bellacoso”

“La Jumpa”

“ALV”

“un x100to”

“DÁKITI”

“El Apagón”

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Bad Bunny attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy) / John Shearer Ampliar

Residente, Arcángel y Grupo Frontera no tienen conciertos programados para esa fecha, lo que los convierte en opciones viables para apariciones sorpresa. También se especula que Ricky Martin podría sumarse con algún tema clásico, como “Vive la vida loca”.

¿Cómo podría desarrollarse el show de medio tiempo del Super Bowl?

El espectáculo comenzaría con toda la energía de “Tití Me Preguntó”, seguido de “Baile Inolvidable”, un tema que ha tenido alcance mundial y que fue interpretado con estudiantes de la Escuela Libre de Música de Puerto Rico.

El momento con Residente llegaría con “Bellacoso”, mostrando la química entre ambos artistas. El segmento de trap rendiría homenaje a las raíces de Bad Bunny, con Arcángel interpretando “La Jumpa”, una colaboración que celebra su amistad y trayectoria en el género.

La incorporación de Grupo Frontera permitiría mostrar la diversidad de la música latina, llevando el regional mexicano al Super Bowl con “ALV” y “un x100to”. El clímax del show llegaría con “DÁKITI”, un tema que ha conquistado audiencias a nivel mundial.

Para cerrar, “El Apagón” ofrecería un momento de significado profundo, incluyendo a Los Pleneros de la Cresta, mostrando que la música latina no solo es ritmo y fiesta, sino también mensaje y conciencia social.

SAN JUAN, PUERTO RICO - JULY 11: Bad Bunny performs onstage during Night One of Bad Bunny: "No Me Quiero Ir De Aqui" Residencia En El Choli at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on July 11, 2025 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images) / Kevin Mazur Ampliar

La decisión de Bad Bunny de cantar íntegramente en español promete un espectáculo que no solo entretendrá a millones, sino que también consolidará la presencia de la música latina en uno de los escenarios más importantes del mundo.

¿Cuándo será el Super Bowl LX?

La gran final de la temporada 2025-26 de la NFL se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.